Джерело - Чемпіон.

В автокатастрофі під Києвом загинув боксер Дмитро Лісовий. Він колишній учасник боксерської команди Українські отамани.

Лісовий був у автомобілі Daewoo, який виїхав на заборонений червоний сигнал світлофора та зіткнувся з автомобілем Audi.

Унаслідок аварії 22-річний водій та 24-річний пасажир Daewoo загинули на місці пригоди. Водій другої автівки перебуває в лікарні.

Лісовий - призер чемпіонатів України з боксу. Виступав у ваговій категорії до 91 кг. Родом із Вінницької області.