Чісора: Коронавірус був виведений штучно

Найбільше руйнувань на Землі зробили люди.

Про це сказав британський боксер Дерек Чісорою.

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"Коронавірус ніяк на мене не вплинув. Послухайте, дуже сумно, що ця хвороба вбиває людей. У нас є величезні ресурси і мільярди доларів, але люди все одно гинуть.

Однак водночас це геноцид. Хтось вивів те, що може вбити будь-яку людину, половину популяції. Люди скаржаться на кліматичні зміни. Я думаю, що найбільше руйнувань на планеті було зроблено людьми. Можливо, ми можемо очистити деяких з нас. Я вважаю, що коронавірус був виведений штучно. Погодьтеся, що цю хворобу вивели", - сказав Чісора.