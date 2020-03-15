Усик: Володимир Кличко інколи спарингує зі мною

Колишній абсолютний чемпіон світу в крузервейті Олександр Усик, має хороші відносини з братами Кличками.

Про це розповів сам спортсмен.

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"У мене неймовірні відносини з братами Кличками. Ми кілька днів тому бачилися з Віталієм, він зателефонував Володимиру, ми розмовляли телефоном.

Вони мені дають поради. Володимир буває приїжджає в табір і спарингує зі мною. Він коректний хлопець і не говорить про сильні або слабкі сторони Джошуа. Він просто робить те, що необхідно мені ", - розповів Усик в інтерв'ю Behind the gloves.