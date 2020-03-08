Судді вкрали перемогу. Радченко поступився поляку

Джерело - Чемпіон.

Український важковаговик Сергій Радченко (7-6, 2 KO) зазнав поразки в бою з поляком Артуром Шпилькою (24-4, 16 КО) в польському місті Ломжа на арені Hala Sportowa.

Шпилька, який повернувся у важку вагу з суперважкої, активно почав бій, виграв стартові два раунди, але несподівано Радченко в третьому раунді відправив суперника в нокдаун. Шпилька відновився, продовжив бій, але в 5-му раунді знову опинився затиснутим у канатів і рефері знову відрахував йому нокдаун.

Надалі на рингу йшов рівний бій, в дев'ятому раунді рефері зняв з Радченко одне очко за удари передпліччям. Кінцівка поєдинку залишилася за польським боксером, якому в підсумку двоє суддів віддали перемогу 95:93, ще один побачив нічию 94:94.

Навіть польські фанати не зрозуміли рішення суддів, а польські ЗМІ написали, що це вкрадена перемога.