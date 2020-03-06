Паркер: Дивлюся на Усика як на загрозу

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Джозеф Паркер готовий до бою з українцем Олександром Усиком.

Про це боксер заявив в інтерв'ю vRINGe.

"Я люблю битися. Усик був однією з опцій. Я збирався взяти поєдинок з ним. Олександр - майстерний, відмінний боєць. Він багато чого досяг у важкій вазі. У нього багато вмінь, але я хочу перевірити себе проти найкращих. Я вірю, що Усик - один з найкращих за частиною майстерності, але я поб’юсь з будь-яким суперником з ТОП-5. Мені все одно, в якому порядку.

Так, я дивився бій Усика проти Візерспуна. Це не був найкращий виступ, який ми бачили від Олександра, але я побачив його як хороший вітальний бій в суперважкій вазі. Я дивлюся на Усика як на загрозу через майстерність, яку він показує, і його досвід. Але мені подобаються загрози. Я приймаю цей загрозливий стан. Я схоплюсь двома руками за цю можливість.

Після першого бою Усика в хевівейті все думали, що це недобрий виступ, і тепер вважають його звичайним супертяжем. Але ми не знаємо, як будуть виглядати його подальші виступи. Поки ми не побачимо два-три його поєдинки, ми повністю не зрозуміємо, який Усик в суперважкому дивізіоні. Ми не можемо судити про нього по одному виступу", - зазначив Паркер.