Паркер: Я не проти вийти на бій з Усиком

Новозеландський суперваговик Джозеф Паркер (27-2, 21 KO) готовий провести бій з українцем Олександром Усиком.

Про це він заявив в інтерв'ю Metro.

"Я готовий провести поєдинок з будь-яким опонентом з п'ятірки або десятки кращих. У мене вийшов би хороший бій з Ділліаном Вайтом. Того разу він був сильнішим.

Але я вірю, що можу перемогти його. Я не буду викликати Вайта на бій, він в гонитві за титулом чемпіона світу. Також я б побився з Чісорою, Повєткіним і Усиком", - заявив Паркер.