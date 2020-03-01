Паркер: Я не проти вийти на бій з Усиком

Джерело - 24boxing.com.ua.
Новозеландський суперваговик Джозеф Паркер (27-2, 21 KO) готовий провести бій з українцем Олександром Усиком.
Про це він заявив в інтерв'ю Metro.
"Я готовий провести поєдинок з будь-яким опонентом з п'ятірки або десятки кращих. У мене вийшов би хороший бій з Ділліаном Вайтом. Того разу він був сильнішим.
Але я вірю, що можу перемогти його. Я не буду викликати Вайта на бій, він в гонитві за титулом чемпіона світу. Також я б побився з Чісорою, Повєткіним і Усиком", - заявив Паркер.
Раніше, Паркер нокаутував Вінтерса в 5-му раунді.
Нагадаємо, Усик та Паркер можуть розіграти пояс Джошуа.