Руїс веде переговори про бій з Ортісом

Джерело - xsport.uа.
Екс-чемпіон світу Енді Руїс (33-2, 22 КО) може битися з колишнім дворазовим претендентом на титул Луїсом Ортісом (31-2, 28 КО).
Про це повідомляє Boxingnews24.com.
Наразі команди боксерів ведуть переговори. Якщо їм вдасться домовитися, то поєдинок може відбутися в середині 2020 року. При цьому переможець імовірно може отримати титульний бій за пояс WBC.
Однак для цього необхідно, щоб чинний чемпіон Вайлдер захистив титул в реванші з Ф'юрі.
Раніше, Гірн назвав дату бою Усик - Чісора.