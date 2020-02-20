Руїс веде переговори про бій з Ортісом

Енді Руїс може повернутися на ринг влітку

Екс-чемпіон світу Енді Руїс (33-2, 22 КО) може битися з колишнім дворазовим претендентом на титул Луїсом Ортісом (31-2, 28 КО).

Про це повідомляє Boxingnews24.com.

Наразі команди боксерів ведуть переговори. Якщо їм вдасться домовитися, то поєдинок може відбутися в середині 2020 року. При цьому переможець імовірно може отримати титульний бій за пояс WBC.

Однак для цього необхідно, щоб чинний чемпіон Вайлдер захистив титул в реванші з Ф'юрі.

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