Українського боксера включили до виконкому AIBA

Засідання виконавчого комітету AIBA відбулося у Будапешті

Український боксер Олександр Хижняк був включений до виконкому AIBA - головного керівного органу в світовому аматорському боксі.

Про це повідомляє прес-служба ФБУ.

Вперше у виконком увійшли постійні представники від спортсменів - Олександр Хижняк та італійська боксерка Ірма Теста.

Відзначимо, що Олександр Хижняк — чемпіон Європи та Світу 2017 року, і переможець Європейських Ігор 2019. При цьому на всіх трьох турнірах Олександра визнавали кращим боксером не залежно від вагової категорії.

Нагадаємо, Хижняк виграв Кубок Странджа.