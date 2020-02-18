Вайлдер: Трилогії з Ф'юрі не буде

Деонтей Вайлдер прокоментував бій з Тайсоном Ф’юрі

Між чемпіоном WBC в суперважкій вазі Деонтеєм Вайлдером (42-0-1, 41 КО) та британцем Тайсоном Ф'юрі (29-0-1, 20 КО) не буде третього бою.

Про це розповів американський боксер.

"Ф'юрі каже про нокаут у другому раунді, а я скажу вам, щоб не моргали в третьому. Нокаут буде руйнівним.

Не думайте про трилогії - її не буде. Після цього бою все закінчиться. Після того, як я його нокаутую, ніхто не захоче побачити це ще раз", - відзначив Вайлдер.

Нагадаємо, раніше стало відомо про шалений гонорар боксерів у повторному бою.