Британський боксер Тайсон Ф’юрі (29-0-1, 20 КО) впевнений у своїй перемозі в бою з американцем Деонтеєм Вайлдером (42-0-1, 41 КО).

Про це розповів сам британський боксер.

"Багато хто не вірить, що я можу нокаутувати Вайлдера. Не буду це коментувати. У мене 20 з 29 перемог дострокові. У хевівейті будь-якого можна вирубати. Ми все-таки просто люди. Але я виграю в будь-якому випадку. Якщо не нокаутом, то рішенням суддів. Чи виграю кожен з 12 раундів.

Думаю, відправлю Вайлдера в нокаут джебом. Точно так само, як я це зробив із Томом Шварцом. І під час спарингів я працював над джебом. Думаю, якщо бій не закінчиться в стартових раундах, тоді він пройде всю дистанцію, і я виграю рішенням. Буду шукати можливість частіше місити його ніс своїм джебом. Не сумніваюся в перемозі. Поб'ю Вайлдера в будь-якому випадку", - каже Ф’юрі.