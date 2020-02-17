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Ф’юрі: Поб'ю Вайлдера в будь-якому випадку

Сьогодні 13:13 756 0
Тайсон Ф’юрі прокоментував бій із Деонтеєм Вайлдером
Ф’юрі: Поб'ю Вайлдера в будь-якому випадку
#Ф’юрі, #Вайлдер, #бокс

Джерело - 24boxing.com.ua.

Британський боксер Тайсон Ф’юрі (29-0-1, 20 КО) впевнений у своїй перемозі в бою з американцем Деонтеєм Вайлдером (42-0-1, 41 КО).

Про це розповів сам британський боксер.

"Багато хто не вірить, що я можу нокаутувати Вайлдера. Не буду це коментувати. У мене 20 з 29 перемог дострокові. У хевівейті будь-якого можна вирубати. Ми все-таки просто люди. Але я виграю в будь-якому випадку. Якщо не нокаутом, то рішенням суддів. Чи виграю кожен з 12 раундів.

Думаю, відправлю Вайлдера в нокаут джебом. Точно так само, як я це зробив із Томом Шварцом. І під час спарингів я працював над джебом. Думаю, якщо бій не закінчиться в стартових раундах, тоді він пройде всю дистанцію, і я виграю рішенням. Буду шукати можливість частіше місити його ніс своїм джебом. Не сумніваюся в перемозі. Поб'ю Вайлдера в будь-якому випадку", - каже Ф’юрі.

Перший бій між Деонтеєм Вайлдером і Тайсоном Ф’юрі відбувся 1 грудня минулого року в Лос-Анджелесі. Британець у більшості раундах був переконливішим, але до кінцівки бою Вайлдер двічі відправив Ф’юрі в нокдаун, завдяки чому вирвав нічию і відстояв титул WBC.

Нагадаємо, раніше стало відомо про шалений гонорар боксерів у повторному бою.

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