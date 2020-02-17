Медична команда Артема робить все, щоб максимально швидко відновити українця

Джерело - Чемпіон.

Під час свого четвертого за рахунком захисту титулу чемпіон світу WBA у флайвейті (до 50,8 кг) Артем Далакян вже в другому раунді травмував праву кисть руки.

Ми попросили прокоментувати стан здоров'я Артема лікаря команди професора В'ячеслава Попова.

"Вже в другому раунді після чергової атаки суперника Артем відчув різкий біль у правій кисті руки і боксував з ним до фінального гонга - стверджує В'ячеслав Дмитрович. - З кожним наступним раундом біль прогресивно наростала. Після бою лікар турніру Юрій Дехтярьов надав нашому чемпіону невідкладну допомогу. На жаль, рентгенологічне обстеження підтвердило осколковий перелом п'ятої п'ясткової кістки в області її суглоба. Зазначу, що Артема консультували троє провідних українських травматологів. Зараз перед медичною службою команди стоїть одне завдання: в мінімально короткий термін відновити функцію розбитого суглоба і провести кваліфіковану реабілітацію. По термінах на це піде не менше 2 місяців".

"Одразу після бою деякі експерти боксу і журналісти невисоко оцінили виступ Артема, - каже промоутер Далакяна Юрій Рубан. - Для подібних висновків потрібно знати суть того, що відбувалося. А суть була в тому, що після травми у другому раунді Артему з тренерським штабом довелося повністю міняти тактику на наступні 10 раундів бою. Завданням стало довести бій до кінця, при цьому не віддаючи ініціативу супернику. 9 раундів наш чемпіон атакував і захищався лише лівою рукою - берег праву. У 12-му раунді, незважаючи на нестерпний біль, Артем до фінального гонга використовував і праву руку. Повноцінний тренувальний процес Артем зможе розпочати не раніше, ніж через три місяці. Але я впевнений, що наш чемпіон повернеться і своїми діями в рингу в наступному бою дасть чітку відповідь усім експертам боксу щодо свого рівня майстерності".

Максим Розенко, Чемпіон