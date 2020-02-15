Джерело - Чемпіон.
Британський чемпіон WBA в другій середній вазі Каллум Сміт (26-0, 19 КО) не припиняв переговори щодо поєдинку з чемпіон WBC і WBA в середній вазі мексиканецем Саулем Альваресом (52-1-2, 35 КО).
Про це заявив Едді Гірн.
"Ми відмовилися від первинної пропозиції, але це не означає, що ми вийшли з переговоров. Сміт хоче битися з Альваресом. І якби пропозиція була гідною, ми б одразу ж погодилися і вхопилися за свій шанс", - запевнив Гірн.
Нагадаємо, Гірн назвав дату бою Усик - Чісора.
Раніше, промоутер Усика пояснив перенесення бою з Чісорою.