Британський чемпіон WBA в другій середній вазі Каллум Сміт (26-0, 19 КО) не припиняв переговори щодо поєдинку з чемпіон WBC і WBA в середній вазі мексиканецем Саулем Альваресом (52-1-2, 35 КО).

Про це заявив Едді Гірн.

"Ми відмовилися від первинної пропозиції, але це не означає, що ми вийшли з переговоров. Сміт хоче битися з Альваресом. І якби пропозиція була гідною, ми б одразу ж погодилися і вхопилися за свій шанс", - запевнив Гірн.