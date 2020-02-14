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Гірн назвав наступного суперника Повєткіна

Вчора 22:47 131 0
Едді Гірн прокоментував наступного суперника Олександра Повєткіна
Гірн назвав наступного суперника Повєткіна
#Повєткін

Джерело - isport.ua.

Російський суперважковаговик Олександр Повєткін у наступному бою зустрінеться з британцем Ділліаном Вайтом.

Про це розповів британський промоутер Едді Гірн.

"Ми вже узгодили цей поєдинок. Залишилося тільки вибрати дату і місце. Думаю, що поєдинок Вайта з Повєткіним відбудеться або 25 квітня, або 2 травня.

Хочу, щоб в андеркарті боксували Філіп Хрговіч і Мартін Баколі. Мені дуже подобаються ці хлопці і ми включимо цей бій в андеркарті після анонсу поєдинка Вайт – Повєткін", - розповів Гірн.

Раніше, Гірн назвав дату бою Усик – Чісора.

 

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