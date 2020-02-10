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Діагноз із переломом руки Далакян підтвердився

Сьогодні 14:56 252 0
Артем 10 раундів відбоксував з пошкодженої рукою
Діагноз із переломом руки Далакян підтвердився

Джерело - Чемпіон.

У суботу чемпіон світу WBA у флайвейті (до 50,8 кг) Артем Далакян відстояв свій титул, перемігши рішенням суддів венесуельця Хосбере Переса. Відразу після бою його промоутер Юрій Рубан заявив, що українець вже в другому раунді пошкодив руку.

Прес-служба компанії Union Boxing Promotion попросила Юрія Георгійовича уточнити характер травми Артема.

 "На жаль, буквально сьогодні діагноз підтвердився, у нашого чемпіона зламана права рука. Вважаю, що Артем виявив справжні бійцівські якості, адже протягом 10 раундів боксував зі зламаною рукою. Відразу після бою доктор наклав йому гіпс. Нашому чемпіону зараз непросто: за рекомендацією лікарів він мінімізував прийом рідин, щоб не відтікала рука. Найближчі тижні відновлюватиме руку. Коли станемо чіткіше розуміти терміни відновлення, визначимо подальшу стратегію просування боксерської кар'єри Артема. Хочемо організувати йому великий бій за об'єднання титулів, - сказав Юрій Рубан.

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