Редкач не заслуговував суворого покарання – промоутер

Спортивна комісія штату Нью-Йорк застосувала щодо українського боксера Івана Редкача (23-5-1, 18 KO) надто суворе покарання за укус Денні Гарсії (35-2, 21 KO) під час бою.

Про це розповів промоутер Лу Дібелла.

"Я був промоутером Івана Редкача. Думаю, що він - хороша людина. Чи слід було йому кусати Денні Гарсію? Ні. Потрібно було його покарати? Так. Але він не заслуговував найсуворішого покарання. Вважаю, що це лицемірство в гіршому вигляді. Це ж та сама комісія, яка не звертала увагу на використання боксерами заборонених препаратів.

Ніхто ще не вмирав від укусу в плече на боксерському рингу. Безліч боксерів заслуговують покарання за справи, які набагато гірше вчинку Редкача, але комісія нічого не робить з ними", - відзначив Лу Дібелла.