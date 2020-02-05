 Редкач не заслуговував суворого покарання – промоутер | Бокс | Champion.com.ua
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Редкач не заслуговував суворого покарання – промоутер

Сьогодні 09:45 345 0
Лу Дібелла прокоментував дискваліфікацію Редкача
Редкач не заслуговував суворого покарання – промоутер
#Редкач

Джерело - isport.ua.

Спортивна комісія штату Нью-Йорк застосувала щодо українського боксера  Івана Редкача (23-5-1, 18 KO) надто суворе покарання за укус Денні Гарсії (35-2, 21 KO) під час бою.

Про це розповів промоутер Лу Дібелла.

"Я був промоутером Івана Редкача. Думаю, що він - хороша людина. Чи слід було йому кусати Денні Гарсію? Ні. Потрібно було його покарати? Так. Але він не заслуговував найсуворішого покарання. Вважаю, що це лицемірство в гіршому вигляді. Це ж та сама комісія, яка не звертала увагу на використання боксерами заборонених препаратів.

Ніхто ще не вмирав від укусу в плече на боксерському рингу. Безліч боксерів заслуговують покарання за справи, які набагато гірше вчинку Редкача, але комісія нічого не робить з ними", - відзначив Лу Дібелла.

За укус суперника Редкач оштрафований на 10 тис доларів і відсторонений від боїв на один рік. Іван зможе повернутися на ринг не раніше лютого наступного року.

Нагадаємо, Гарсія у 12 раундах знищив Редкача і став претендентом на пояс WBC.

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