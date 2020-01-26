Джерело - Чемпіон.

Українець Іван Редкач (23-4-1, 18 KO) укусив свого суперника під час бою.

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Про це розповів сам постраждалий, американець Денні Гарсія (35 -2-0, 21 KO).

"Він укусив мене. Він вигукнув: "Майк Тайсон", і вкусив мене. Я подивився на суддю і сказав йому про це", - сказав Гарсія.

Крім того, Гарсія завив, що хотів би зустрітися з Ерролом Спенсом або Менні Пакьяо.