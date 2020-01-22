Український боксер Тарас Шелестюк у наступному поєдинку зустрінеться з аргентинцем Луїсом Альберто Вероном.

Про це український боксер повідомив у Instagram.

"Друзі, мій суперник Давіла відмовився від бою через травму, отриману на тренуванні. Поспішаю повідомити, що бій відбудеться 31 січня на телеканалі Showtime в Луїзіані! Моєму промоутеру вдалося знайти хорошу заміну і вчора я підписав новий контракт на бій. Суперником стане Луїс Альберто Верон, боєць з Аргентини", - написав Шелестюк.