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Шелестюк анонсував свій наступний бій

Сьогодні 15:23 74 0
Наступним суперником Тараса Шелестюка буде аргентинський боксер
Шелестюк анонсував свій наступний бій
#Шелестюк, #бокс

Джерело - espreso.tv.

Український боксер Тарас Шелестюк у наступному поєдинку зустрінеться з аргентинцем Луїсом Альберто Вероном.

Про це український боксер повідомив у Instagram.

"Друзі, мій суперник Давіла відмовився від бою через травму, отриману на тренуванні. Поспішаю повідомити, що бій відбудеться 31 січня на телеканалі Showtime в Луїзіані! Моєму промоутеру вдалося знайти хорошу заміну і вчора я підписав новий контракт на бій. Суперником стане Луїс Альберто Верон, боєць з Аргентини", - написав Шелестюк.

Раніше, Шелестюк підтвердив проведення поєдинку наприкінці січня.

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