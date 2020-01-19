Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі не хоче битися проти Усика.

Про це сказав сам британець.

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"Усик - ноунейм. Його немає в моєму списку. Ніхто не зацікавлений в нашому поєдинку. Він не принесе ніяких грошей. Навіщо мені битися з ним? Він маленький важковаговик, іноземець, погано володіє англійською. Я хочу брати участь у великих боях, які зацікавлять глядачів. Поєдинок з Усиком - не з їх числа.

Він все ще чужинець в західному світі. Чемпіонські пояси повернулися на Захід. Тут вони і повинні залишитися. Чемпіони світу в суперважкій вазі повинні бути з Великобританії або США. Можливо, в Україні Усик - велика зірка, але Британія і Америка не зацікавлені в якомусь українському боксерові. Чемпіон світу в хевівейті повинен бути з західного світу, і все", - сказав Ф'юрі.