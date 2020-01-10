 Кроуфорд може провести бій з Тейшейрою | Бокс | Champion.com.ua
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Кроуфорд може провести бій з Тейшейрою

Сьогодні 14:11 168 0
Кроуфорд може стати чемпіоном світу у четвертій ваговій категорії
Кроуфорд може провести бій з Тейшейрою
#Кроуфорд, #Тейшейра

Джерело - allboxing.ru.

Промоутерська компанія Golden Boy запропонувала Бобу Арум організувати поєдинок між чемпіоном WBO в напівсередній вазі Теренсом Кроуфордом і володарем пояса WBO в першій середній вазі Патріком Тейшейрою. 

Про це повідомляє сайт організації.

У разі перемоги в цьому бою Кроуфорд стане чемпіоном світу в четвертій ваговій категорії.

Відзначимо, що до недавнього часу Тейшейра вів переговори про бій з Брайаном Кастаньо, який є обов'язковим претендентом по лінії WBO.

Нагадаємо, поєдинок Василя Ломаченка проти британця Люка Кемпбела визнано найкращим у 2019 році за версією Top Rank.

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