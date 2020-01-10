Кроуфорд може провести бій з Тейшейрою

Джерело - allboxing.ru.
Промоутерська компанія Golden Boy запропонувала Бобу Арум організувати поєдинок між чемпіоном WBO в напівсередній вазі Теренсом Кроуфордом і володарем пояса WBO в першій середній вазі Патріком Тейшейрою.
Про це повідомляє сайт організації.
У разі перемоги в цьому бою Кроуфорд стане чемпіоном світу в четвертій ваговій категорії.
Відзначимо, що до недавнього часу Тейшейра вів переговори про бій з Брайаном Кастаньо, який є обов'язковим претендентом по лінії WBO.
Нагадаємо, поєдинок Василя Ломаченка проти британця Люка Кемпбела визнано найкращим у 2019 році за версією Top Rank.