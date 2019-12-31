 Усик: Хочу миру в кожен дім, у кожне серце. ФОТО | Бокс | Champion.com.ua
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Усик: Хочу миру в кожен дім, у кожне серце

Сьогодні 18:50 329 0
Усик: Хочу миру в кожен дім, у кожне серце

Джерело - Чемпіон.

32-річний український боксер Олександр Усик (17-0, 13 КО)  хоче в новому році миру в країні.

"Не хочу, щоб він приніс багатство і кар'єрне зростання, тому що це не головне. Хочу миру у своїй країні. Хочу миру в кожен дім, в кожне серце", — написав Усик в Instagram.

 
 
 
 
 
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Каким бы ни был для Вас этот год, он все равно был, и ничего нельзя удалить из прошедшего кинофильма под названием ЖИЗНЬ! Я не смотрю на то, какой год наступит: змеи, лошади, или мышки. Это год жизни Моей и Вашей. И не важно какому животному он принадлежит, он прежде всего для людей, для нас. Не хочу чтобы он принес богатства и карьерный рост, потому что это не главное. Хочу мира, в своей стране. Хочу мира в каждый дом, в каждое сердце. И чтобы все помнили, что счастье живет рядом с нами, только оно не кричит об этом, а ждет своего часа. Счастье- это когда все родные живы и здоровы, сидят рядом с Вами за праздничным столом. Хочу чтобы любовь, нежность и доброта пришли и поселились в Вашем доме! И несмотря на то, что ждет Вас в этом году- никогда не сдавайтесь!!! Держитесь друг за друга, потому что если вместе, то теплее… С Наступающим Новым годом! ☦️🥊🇺🇦👍🕕

A post shared by Usyk Aleksandr (@usykaa) on

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