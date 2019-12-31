32-річний український боксер Олександр Усик (17-0, 13 КО) хоче в новому році миру в країні.

"Не хочу, щоб він приніс багатство і кар'єрне зростання, тому що це не головне. Хочу миру у своїй країні. Хочу миру в кожен дім, в кожне серце", — написав Усик в Instagram.