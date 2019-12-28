Лопес: Мені не подобається Ломаченко. Він - придурок

Чемпіону світу в легкій вазі за версією IBF Теофімо Лопесу (15-0, 12 КО) огидний володар титулів WBA, WBO і франчайзингового пояса WBC Василь Ломаченко (14-1, 10 КО).

Про це американець розповів в інтерв'ю Fight Nation.

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"Мені він не подобається Ломаченко як особистість. Я бачив, як він поводився з людьми з компанії Top Rank. Він - придурок. Ось знаєте, я просто не люблю тих людей, які вважають, що їх лайно смердить не так само, як у оточуючих.

Я, безумовно, його нокаутую. Мені просто потрібно подивитися, як я буду себе почувати в тренувальному таборі. Я просто не думаю, що мені дозволять перемогти його, якщо справа дійде до карток суддів", - сказав Лопес.