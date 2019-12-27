Ф'юрі: Цей бомж нарешті отримає те, що він заслужив

Джерело - Чемпіон.

Екс-чемпіон світу в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі (29-0-1, 20 КО) в притаманному для себе стилі відреагував на офіційне підтвердження його реваншу проти володаря поясу WBC Деонтея Вайлдера (42-0-1, 41 КО).

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Слова "Циганського короля" наводить Boxing Scene.

"Більше не буде ухилень. Дата була призначена, справжній чемпіон буде коронований. Це незавершена справа для мене, але 22 лютого цей бомж нарешті отримає те, що він заслужив",- сказав Ф'юрі.

Реванш Вайлдер - Ф'юрі відбудеться 22 лютого в Лас-Вегасі. Перший бій цими боксерами 1 грудня 2018 року закінчився внічию.