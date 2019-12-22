 Дюбуа швидко відправив Фудзімото у важкий нокаут | Бокс | Champion.com.ua
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Дюбуа швидко відправив Фудзімото у важкий нокаут

Сьогодні 01:45 279 0
Дюбуа швидко відправив Фудзімото у важкий нокаут

Джерело - Чемпіон.

Британський топ-проспект хевівейта (понад 90,7 кг) Деніел Дюбуа (14-0, 13 KO) розбив японця Кьотаро Фудзімото (21-2, 12 KO) і заволодів вакантним титулом "срібного" чемпіона за версією WBC.

Буквально перший викинутий британцем удар (джеб) потряс японця. Фудзімото неодноразово пропускав потужні удари, протирав спиною канати рингу, похитувався, але не падав. Андердог не завдавав ударів у відповідь, тільки намагався встояти.

У 2-му раунді Дюбуа звалив Фудзімото джебом. Японець піднявся на ноги, продовжив намотувати кола по периметру рингу. За хвилину до кінця раунду андердог пропустив правий хук в щелепу і опинився в тяжкому нокауті.

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