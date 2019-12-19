Гірн: Думав, що Ф'юрі більше ніколи не вийде у ринг

Британський боксер Тайсон Ф'юрі має 22 лютого перемогти Деонтея Вайлдера.

Про це промоутер Едді Гірн заявив в інтерв'ю Boxing News 24.

"Я якось побачив Ф'юрі в Монако. Ми говорили про можливий бій. Тайсон тоді був в жахливому стані. Я дивився на нього і думав, що він більше ніколи не вийде у ринг. Але Ф'юрі довів, що я помиляюся.

Сподіваюся, що Ф'юрі переможе Вайлдера. Розумієте, мені подобається Тайсон. Чому? Адже він британець. Це ж бій британця проти американця, так що вибачайте. Ф'юрі мені завжди подобався. Буває, що він задовбує мене, але не можна не поважати цього хлопця", - сказав Гірн.