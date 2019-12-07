Джошуа - Руїс: боксери затейпували руки

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 7 грудня о Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) відбудеться другий бій між американцем мексиканського походження Енді Руїсом (33-1, 22 КО) і британцем Ентоні Джошуа (22-1, 21 КО). Початок о 23:00.
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Taping the tools 🤜 🤛 @anthonyfjoshua #RuizJoshua2 #ClashOnTheDunes pic.twitter.com/UIwEaazTo2— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) 7 December 2019
Tick, tock ⏰ @Andy_destroyer1 #RuizJoshua2 #ClashOnTheDunes pic.twitter.com/8D7Y0elPUm— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) 7 December 2019