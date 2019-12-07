Джошуа - Руїс: боксери затейпували руки

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 7 грудня о Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) відбудеться другий бій між американцем мексиканського походження Енді Руїсом (33-1, 22 КО) і британцем Ентоні Джошуа (22-1, 21 КО). Початок о 23:00.

Актуально: Джошуа - Руїс: онлайн-трансляція чемпіонського бою за версіями WBA, WBO, IBF