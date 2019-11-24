 Вайлдер хоче об’єднати чемпіонські пояси | Бокс | Champion.com.ua
Мій профіль
Вайлдер нокаутував Ортіса і захистив чемпіонський титул
Сьогодні 07:46 1416
Фантастичний камбек у фіналі Кубку Лібертадорес. Огляд матчу Фламенгу - Рівер Плейт
Сьогодні 07:37 563
Динамо Київ - Маріуполь: онлайн-трансляція 15 туру УПЛ. LIVE
Сьогодні 06:22 1384
Фламенго створило неймовірний камбек і здобуло Кубок Лібертадорес
Вчора 23:59 767
Магучіх - найкраща молода легкоатлетка світу
Вчора 22:11 799
Харлан здобула бронзу на етапі Кубка світу
Вчора 20:37 494
Рейзлін переміг росіянина у фіналі Кубка світу
Вчора 19:50 2505 1
Верняєв завоював бронзу на етапі Кубка світу
Вчора 19:37 364
Вест Гем Ярмоленка зазнав третьої поразки поспіль в АПЛ
Вчора 16:26 929
Олександрія переграла Зорю у 15 турі УПЛ
Вчора 15:52 1212
Блоги
Вайлдер - Ортіс: відео нокауту
Вайлдер - Ортіс: відео нокауту Андрій Твердохліб
Сьогодні 08:43 2446
Дикість дня. Відомий білоруський хокеїст побив вагітну дружину
Дикість дня. Відомий білоруський хокеїст побив вагітну дружину Андрій Твердохліб
Вчора 18:21 578
Барселона пропустила вже на 12 хвилині матчу Ла-Ліги після феноменального удару Ен-Несірі
Барселона пропустила вже на 12 хвилині матчу Ла-Ліги після феноменального удару Ен-Несірі Андрій Твердохліб
Вчора 14:22 1336
Підтримай Еліну Світоліну в голосуванні на найкращу тенісистку жовтня
Підтримай Еліну Світоліну в голосуванні на найкращу тенісистку жовтня Андрій Твердохліб
Вчора 12:02 685
Опитування. Найкращий гол збірної України у кваліфікації до Євро-2020
Опитування. Найкращий гол збірної України у кваліфікації до Євро-2020 Андрій Твердохліб
Вчора 10:57 5602
Роздягальня збірної України після матчу з Сербією
Роздягальня збірної України після матчу з Сербією Valeriy Ruchka
20.11.2019 14:59 4384
Бейл жорстко потролив Реал після виходу Уельса на Євро-2020
Бейл жорстко потролив Реал після виходу Уельса на Євро-2020 Valeriy Ruchka
20.11.2019 10:12 2227
Від Циганкова до Бєсєдіна. Усі голи збірної України у відборі на Євро-2020
Від Циганкова до Бєсєдіна. Усі голи збірної України у відборі на Євро-2020 Андрій Твердохліб
20.11.2019 10:02 3539
Читачі Чемпіона визначили найкращого футболіста збірної України у відборі до Євро-2020
Читачі Чемпіона визначили найкращого футболіста збірної України у відборі до Євро-2020 Андрій Твердохліб
20.11.2019 07:31 5697
Українські спортсмени знялися в ролику до Дня Гідності та Свободи
Українські спортсмени знялися в ролику до Дня Гідності та Свободи Valeriy Ruchka
19.11.2019 22:18 547
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
09:49 Футбол Зідан засудив уболівальників Реала через свист проти Бейла 254
09:33 Бокс Вайлдер хоче об’єднати чемпіонські пояси 270
09:16 Футбол Щоб завоювати довіру, потрібна вічність – Цітаішвілі 128
08:43 Блог Вайлдер - Ортіс: відео нокауту 2520
08:09 Пряма трансляція Реал - ПСЖ: онлайн-трансляція матчу 5 туру Ліги чемпіонів. LIVE 111
07:48 Пряма трансляція Манчестер Сіті - Шахтар: онлайн-трансляція 5 туру Ліги чемпіонів. LIVE 1064
07:46 Бокс Вайлдер нокаутував Ортіса і захистив чемпіонський титул 1416
07:37 Футбол Фантастичний камбек у фіналі Кубку Лібертадорес. Огляд матчу Фламенгу - Рівер Плейт 563
07:33 Бокс Санта-Крус переміг Флореса одноголосним рішенням суддів 191
06:55 Пряма трансляція Деонтей Вайлдер - Луїс Ортіс: онлайн-трансляція бою 6186
06:53 Пряма трансляція Аталанта - Динамо Загреб: онлайн-трансляція мату 5 туру Ліги чемпіонів. LIVE 493
06:37 Пряма трансляція Карпати - Олімпік: онлайн-трансляція 15 туру УПЛ. LIVE 181
06:22 Пряма трансляція Динамо Київ - Маріуполь: онлайн-трансляція 15 туру УПЛ. LIVE 1384
23 Листопада 2019
23:59 Футбол Фламенго створило неймовірний камбек і здобуло Кубок Лібертадорес 767
23:33 Футбол Бетіс здолав Валенсію, Атлетіко втратив очки в матчі з Гранадою в 14 турі Ла-Ліги 236
23:16 Футбол Мілан - Наполі 1:1. Огляд матчу 250
22:56 Футбол Ліон переграв Ніццу, Ренн поступився Діжону. Результати 14 туру Ліги 1 191
22:31 Футбол Лейпциг розгромив Кельн у 12 турі Бундесліги 182
22:11 Легка атлетика Магучіх - найкраща молода легкоатлетка світу 799
21:58 Теніс Ястремська: На Кубку Кремля ми жили в готелі, який називався Україна 340 2
21:50 Пряма трансляція Фламенгу - Рівер Плейт: онлайн-трансляція фіналу Кубку Лібертадорес. LIVE 509
21:41 Футбол Мілан та Наполі розписали мирову в 13 турі Серії А 169
21:32 Пряма трансляція Реал Мадрид - Реал Сосьєдад: онлайн-трансляція 14 туру Ла-Ліги. LIVE 349
21:25 Футбол Манчестер Сіті мінімально переміг Челсі у 13 турі АПЛ 334
21:12 Футбол Аталанта - Ювентус 1:3. Огляд матчу 240

Вайлдер хоче об’єднати чемпіонські пояси

Сьогодні 09:33 270 0
Деонтей Вайлдер прокоментував перемогу над Луїсом Ортісом
Вайлдер хоче об’єднати чемпіонські пояси
#Вайлдер, #бокс

Джерело - sport.ua.

Чемпіон світу за версією WBC у суперважкій вазі Деонтей Вайлдер (42-0-1, 41 КО) хоче об’єднати титули у суперважкій вазі.

Про це розповів сам боксер.

"Звичайно, наступний бій буде з Тайсоном Ф'юрі. Він запланований на лютий. Подивимося, як все складеться. Потім я хочу провести об'єднувальний поєдинок. Я бажаю, щоб залишився один чемпіон, одна особа, одне ім'я. І це буде ім'я Деонтея Вайлдера.

Надважкий дивізіон занадто маленький, щоб розкидати пояси. Вважаю, що я - ідеальне кандидат, щоб об'єднати титули", - розповів Вайлдер.

Раніше, Вайлдер нокаутував Ортіса і захистив чемпіонський титул.

Коментарі ()