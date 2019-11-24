Санта-Крус переміг Флореса одноголосним рішенням суддів

Джерело - Чемпіон.

На арені MGM Grand в Лас-Вегасі в андеркарті головного бою між Ортісом і Вайлдером відбувся поєдинок між мексиканцем Лео Санта-Крусом і американцем Мігелем Флорес.

З самого початку поєдинку активніше на рингу діяв Сант-Крус. Мігель протягом усього бою намагався працювати на дистанції, що Санта-Крус дуже швидко прочитав.

Останні кілька раундів пройшли в досить спокійному темпі. Флорес не міг переламати хід зустрічі через фізичну втому, а Санта-Крус спокійно довів справу до суддівських рішень.

Як і передбачалося, судді бою віддали перемогу Лео Санта-Крусу 115:112, 117:110, 117:110.