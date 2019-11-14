Український боксер увійшов до комісії Атлетів Міжнародної боксерської Асоціації

Джерело - Чемпіон.
Український боксер Олександр Хижняк увійшов до комісії Атлетів Міжнародної боксерської Асоціації (AIBA).
Про це повідомила пресслужба Української федерації боксу, посилаючись на офіційне повідомлення Асоціації.
Актуально: Хижняк став почесним громадянином Полтави.
Кандидатура Хижняка перемогла за результатами голосування членів Асоціації.
Міжнародна боксерська Асоціація – це керівний орган аматорського боксу на міжнародному рівні, який надає звання чемпіона світу, організовує боксерські поєдинки, в тому числі – бої на Олімпійських іграх. До її складу входять 195 національних федерацій боксу з шістьох континентів, серед них – Федерація боксу України.