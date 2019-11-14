Український боксер увійшов до комісії Атлетів Міжнародної боксерської Асоціації

Боксер Олександр Хижняк став членом комісії Атлетів Міжнародної боксерської Асоціації.

Джерело - Чемпіон.

Український боксер Олександр Хижняк увійшов до комісії Атлетів Міжнародної боксерської Асоціації (AIBA).

Про це повідомила пресслужба Української федерації боксу, посилаючись на офіційне повідомлення Асоціації.

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Кандидатура Хижняка перемогла за результатами голосування членів Асоціації.

Міжнародна боксерська Асоціація – це керівний орган аматорського боксу на міжнародному рівні, який надає звання чемпіона світу, організовує боксерські поєдинки, в тому числі – бої на Олімпійських іграх. До її складу входять 195 національних федерацій боксу з шістьох континентів, серед них – Федерація боксу України.