Український боксер дізнався наступного суперника

Голуб повернеться в ринг 15 листопада

Український напівсередньоваговик Іван Голуб (17-1, 13 КО) дізнався ім'я свого наступного суперника.

Про це повідомляє xsport.ua.

Голуб повернеться в ринг 15 листопада в рамках вечора боксу в Солт-Лейк-Сіті, штат Юта, організованого промоутерською компанією DiBella Entertainment.

Суперником українця стане 32-річний колумбієць Ханер Гонсалес (19-2-1, 15 КО), який абсолютно не боксував у 2018 році, а свій останній поєдинок провів у лютому. При цьому, колумбієць програв обидва свої попередні бої.

Голуб же свій минулий поєдинок провів у серпні і буквально зніс суперника з рингу, змусивши рефері зупинити бій.