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Руїс розповів, чого чекає від бою з Усиком

Сьогодні 14:20 441 0
Руїс розповів про можливий бій з українцем Олександром Усиком
Руїс розповів, чого чекає від бою з Усиком
#Усик, #Руїс

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон світу WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Енді Руїс зі США не боїться провести бій з українцем Олександром Усиком

Про це він розповів для IFL TV в YouTube.

За словами Руїса, який володіє титулами чемпіона світу у надважкій вазі за версіями WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), WBO (Всесвітньої боксерської організації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації), його бій з Усиком буде хорошим поєдинком.

"Я нікого не боюся. Я тут, щоб битися з найкращими, тому що я бачу, що ми залишимося найкращими. Мій бій проти Усика також буде хорошим поєдинком", - сказав Руїс.

Американський боксер заявив, що українець добре виглядав у дебютному поєдинку у надважкій вазі, однак йому ще потрібно прогресувати.

"Йому все ще потрібно прогресувати для суперважкого дивізіону, він сильно відрізняється від крузервейту. Усик добре виглядав з Візерспуном, відмінно приймав удари. Я вважаю Усика дуже хорошим і вмілим бійцем. Він шульга, добре рухається по рингу. Бій з ним може бути важким для багатьох бійців", - зазначив Руїс, який 7 грудня проведе бій-реванш проти британця Ентоні Джошуа.

Усик є обов'язковим претендентом на титул WBO, яким володіє Руїс.

Нагадаємо, команда Усика знайшла наступного суперника для українця.

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