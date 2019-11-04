Джерело - xsport.ua.
Бій українця Віктора Постола (31-2, 12 КО) і американця Хосе Раміреса (25-0, 17 КО) за два чемпіонські титули відбудеться у китайському Хайкоу.
Про це повідомив журналіст Ден Рафаель.
Чемпіон світу WBC і WBO в першій напівсередній вазі Хосе Карлос Рамірес і українець Віктор Постол битимуться за два чемпіонські титули у китайському місті Хайкоу, зустріч відбудеться 1 лютого наступного року.
Боксери битимуться на арені Mission Hills Haikou.
Нагадаємо, син Холіфілда нокаутував суперника за 16 секунд в дебютному бою.