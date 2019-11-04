 Визначилось місце супербою Постол - Рамірес | Бокс | Champion.com.ua
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Визначилось місце супербою Постол - Рамірес

Сьогодні 17:10 857 0
Стало відоме місце супербою за два чемпіонські титули
Визначилось місце супербою Постол - Рамірес
#Постол, #Рамірес

Джерело - xsport.ua.

Бій українця Віктора Постола (31-2, 12 КО) і американця Хосе Раміреса (25-0, 17 КО) за два чемпіонські титули відбудеться у китайському Хайкоу.

Про це повідомив журналіст Ден Рафаель.

Чемпіон світу WBC і WBO в першій напівсередній вазі Хосе Карлос Рамірес і українець Віктор Постол битимуться за два чемпіонські титули у китайському місті Хайкоу, зустріч відбудеться 1 лютого наступного року.

Боксери битимуться на арені Mission Hills Haikou.

Нагадаємо, син Холіфілда нокаутував суперника за 16 секунд в дебютному бою.

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