Стало відоме місце супербою за два чемпіонські титули

Бій українця Віктора Постола (31-2, 12 КО) і американця Хосе Раміреса (25-0, 17 КО) за два чемпіонські титули відбудеться у китайському Хайкоу.

Про це повідомив журналіст Ден Рафаель.

Чемпіон світу WBC і WBO в першій напівсередній вазі Хосе Карлос Рамірес і українець Віктор Постол битимуться за два чемпіонські титули у китайському місті Хайкоу, зустріч відбудеться 1 лютого наступного року.

Боксери битимуться на арені Mission Hills Haikou.

Нагадаємо, син Холіфілда нокаутував суперника за 16 секунд в дебютному бою.