Тейлор - Прогрейс: відеоогляд бою

У Лондоні відбувся фінал серії WBSS в першій напівсередній вазі, в якому шотландець Джош Тейлор за очками переміг американця Реджиса Прогрейса.
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