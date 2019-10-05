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Екс-тренера Кличка і Усика жорстоко побили

Сьогодні 10:02 714 0
ренер раніше співпрацював з Володимиром Кличком і Олександром Усиком.
Екс-тренера Кличка і Усика жорстоко побили

Джерело - vringe.com.

Бій за вакантні титули чемпіонки світу за версією WBO і "діамантової" чемпіонки за версією WBC в першій середній вазі (до 69,9 кг) між легендарною американкою Клариссой Шилдс (9-0, 2 KO) і Іваною Хабазін (20-3, 7 КО) з Хорватії не відбудеться через інцидент на зважуванні.

68-річний тренер Джеймс Алі Башир, який співпрацює з Хабазін, зчепився з одним з представників команди Шилдс. Виникла словесна перепалка, в ході якої Башира вдарили нишком (на відео моменту удару немає, але так стверджують очевидці). Тренер був госпіталізований. За даними TMZ, поліція затримала підозрюваного - його особистість не розкривають.

Пізніше тренер за допомогою соцмереж повідомив, що на нього чекає операція - у Башира переломи лицьових кісток.

Тренер раніше співпрацював з Володимиром Кличком і Олександром Усиком. Зараз веде молодого українського проспекта Владислава Сіренка.

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