Паркер відмовився від бою з Чісорою - Гірн

Чісора і Паркер повинні були побитися 26 жовтня в Лондоні

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон WBO в суперважкій вазі Джозеф Паркер (26-2, 20 КО) відмовився від бою з Дереком Чісорою (31-9, 22 КО). Імовірно новозеландець через укус павука захворів і пропустив понад тиждень свого тренувального табору.

Про це написав британський промоутер Едді Гірн.

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Чісора і Паркер повинні були побитися 26 жовтня в Лондоні в андеркарді фінального бою Всесвітньої боксерської Суперсеріі між Джошем Тейлором і Ріджісом Прогрейсом.

Також Гірн заявив, що бій Чісори залишається в програмі вечора боксу. Тепер промоутеру належить оперативно підшукати для британця нового суперника.

У Едді Гірна вже є як мінімум один варіант. Колишній суперник Олександра Усика Майкл Гантер (18-1, 12 КО) звернувся до промоутера і запропонував свою кандидатуру на заміну Джозефу Паркеру.