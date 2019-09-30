Дерев'янченко шокує боксерський світ - промоутер

Сергій Дерев'янченко (13-1, 10 КО) після бою з Геннадієм Головкіним (39-1-1, 35 КО) стане новою суперзіркою середньої ваги.

Про це сказав промоутер українця Лу Дібелла.

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"5 жовтня на арені Madison Square Garden Сергій Дерев'янченко стане новою суперзіркою середньої ваги. Ми знаємо, що Головкін є одним з найкращих боксерів світу. Він був домінуючим чемпіоном в середній вазі, Геннадій напевно стане членом Міжнародного залу боксерської слави. Але на цьому етапі кар'єри він не стає ні молодше, ні швидше, ні краще.

Сергій Дерев'янченко вийде на арену Madison Square Garden, щоб шокувати боксерський світ. Але для мене це не стане шоком", - сказав Дібелла.