53-річна легенда світового боксу, суперваговик Майк Тайсон міг би побити Флойда Мейвезера у вуличній бійці.

Про це він заявив порталу GQ Sports.

"Я вважаю, що у вуличній бійці надрав би Мейвезеру дупу. Цей бій був би нерівним. Однак, якщо б я був такого ж розміру, як Флойд, і ми зустрілися б на рингу, можливо, він переміг би мене за очками", - сказав Тайсон.