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Тайсон: У вуличній бійці надрав би Мейвезеру дупу

Сьогодні 09:56 154 0
Легендарний боєц вважає, що на ринзі у Флойда були б шанси
Тайсон: У вуличній бійці надрав би Мейвезеру дупу
#Тайсон, #Мейвезер

Джерело - GQ Sports.

53-річна легенда світового боксу, суперваговик Майк Тайсон міг би побити Флойда Мейвезера у вуличній бійці.

Про це він заявив порталу GQ Sports.

"Я вважаю, що у вуличній бійці надрав би Мейвезеру дупу. Цей бій був би нерівним. Однак, якщо б я був такого ж розміру, як Флойд, і ми зустрілися б на рингу, можливо, він переміг би мене за очками", - сказав Тайсон.

Нагадаємо, український телеканал покаже бій Дерев'янченко - Головкін.

Раніше, Дерев'янченко і Головкін провели першу дуель поглядів.

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