Малиновський битиметься з італійцем Паррінелло

Джерело - Чемпіон.

5 жовтня в Броварах Олег Малиновський (24-0-0, 7 КО) зустрінеться в ринзі з екс-чемпіоном Італії Вітторіо Паррінелло (11-3-0, 2 КО). Бій стане одним з головних протистоянь вечора боксу під егідою компанії братів Кличків K2 Promotions Ukraine.

Попередній бій Олег Малиновський провів у червні цього року в Іспанії проти місцевого боксера Алекса Мори. По завершенню 8 раундів судді віддали перемогу Олегу. Наразі, в активі Малиновського 24 перемоги, 7 з яких нокаутами, жодної поразки, а також титул Чемпіона Європи за версією WBO у напівлегкій вазі. Готується до цього поєдинку в Буковелі під керівництвом Станіслава Григорука.

Вітторіо Паррінелло 36 років, живе та тренується в Італії. На відміну від Олега боксує в стійці правші. За його плечима чудова любительська кар'єра: Паррінелло - призер вітчизняних та світових чемпіонатів, учасник Олімпійських ігор в Пекіні та Лондоні. Свого часу брав участь у Всесвітній серії боксу (WSB) у складі команди-переможниці другого сезону - Italia Thunder. Дебютував на профі-ринзі у червні 2014 року. Вітторіо провів 14 поєдинків, здобув 11 перемог, 2 з яких нокаутами. Володів поясом Чемпіона Італії. В липні цього року переміг Майкола Антоніо Ескобара Куеваса одноголосним рішенням суддів.

Нагадаємо, головною подією вечора боксу K2 Promotions Ukraine в Броварах стане бій за титул Інтернаціонального чемпіона WBO у легкій вазі між Денисом Берінчиком та Патріціо Лопезом Морено.

Також в ринг Льодової арени вийдуть: Дмитро Митрофанов (6-0-1, 4 КО), Мішико Беселія (18-1-0, 12 KO), Василь Чеботар (2-0-0) та інші.

Трансляція головних поєдинків боксерського шоу K2 Promotions Ukraine відбудеться 5 жовтня на телеканалі Інтер.