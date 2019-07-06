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Циганков став найкращим гравцем УПЛ
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Легендарний Тайсон зустрівся у Києві з журналістами
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Збірна України з пляжного футболу здійснила неймовірний камбек
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Ястремська вийшла до четвертого колу Вімблдону
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Світоліна перемогла Саккарі та вийшла до 1/8 Вімблдону
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04.07.2019 19:17 1730
Роббен завершив кар'єру футболіста
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Буффон повернувся в Ювентус
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Про перші кроки у футболі, роботу з Хацкевичем та гру Мілевського - Трихвилинка з Яремчуком
Про перші кроки у футболі, роботу з Хацкевичем та гру Мілевського - Трихвилинка з Яремчуком Valeriy Ruchka
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Збірна Перу відзначила перемогу над Чилі яскравими танцями в роздягальні
Збірна Перу відзначила перемогу над Чилі яскравими танцями в роздягальні Максим Буйдин
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Мафія Башенка: чому українська федерація велоспорту не має права представляти Україну
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Альбасете презентував передписання Зозулі кумедним відео
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Легендарний Тайсон зустрівся у Києві з журналістами

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У Києві відбулася непересічна подія
Легендарний Тайсон зустрівся у Києві з журналістами

6 липня, в Champion Hall в рамках проекту "Breakfast with Champions" TM Parimatch відбулася зустріч українських журналістів з легендарним боксером Майком Тайсоном.

TM Parimatch вперше запросила на проект іноземця й ним став найпопулярніший боксер в історії – Майк Тайсон. Приїзд Майка до Києва зібрав неабиякий ажіота серед української преси. Представники всіх топ-видань, включаючи Чемпіон прокинулися зранку в суботу, щоб на свої очі побачити легенду. Залізний Майк– абсолютний чемпіон світу серед професіоналів, рекордсмен книги рекордів Гіннеса, член Міжнародного залу боксерської слави.

Майк був у доброму настрої й цікаво та з гумором відповідав на питання. Зокрема, Тайсон розповів про життя поза боксом, бізнес, правила життя та захоплення голубами. Майк живе насиченим та цікавим життям, багато подорожує й займається спортом.

"Своє життя я присвятив і присвячую спорту. Я запрограмований на це. Якщо я не буду займатися, то розтовстію, захворію й помру. Я тренувався при першій-ліпшій можливості: вранці, до навчання, під час, після. Навіть дивлячись телевізор, я займався. В цьому і є сенс. Бути найкращим, бути першим.

Команда Parimatch – кращі, тому я без сумнівів погодився стати їх бренд-амбасадором. Кращі повинні триматися разом", - зазначив боксер, коментуючи співробітництво з TM Parimatch.

"Саме на прикладі Майка Тайсона сотні тисяч хлопців пішли з вулиць в зали, де спорт став їм справжньою школою життя і підтримкою. TM Parimatch, як головний меценат українського спорту, рада можливості вітати Майка сьогодні в Києві. Майк став нашим другом і допоможе нам в реалізації по-справжньому драйвових соціальних ініціатив. Впевнений, що наша синергія дасть відмінні результати” – відзначив представник TM Parimatch в Україні Вадим Місюра.

"Championship Breakfast" – проект TM Parimatch, в рамках якого спортивні журналісти мають можливість неформально поспілкуватися з легендами світового спорту. Раніше гостями проекту стали Тарас Степаненко, Олег Верняєв, Юрій Чебан, Олександр Абраменко та інші.

Джерело - Parimatch.

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