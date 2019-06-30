Український боксер у вазі до 56 Микола Буценко розчарований результатом у фіналі боксерського турніру на Європейських іграх в Мінську.
Про це розповів сам боксер.
"Зараз зовсім немає емоцій. У фіналі налаштовувався лише на "золото". Сьогодні у ринзі я зробив все від мене залежне, щоб показати максимальний результат. На жаль, за це отримав лише "срібло", - розповів Микола Буценко.
Нагадаємо, Микола Буценко став віце-чемпіоном на Європейських іграх.
Раніше, Віктор Вихрист переміг у фіналі боксера із Франції Мурада Алієва.
Джерело - Чемпіон.