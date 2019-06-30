Камерунський боксера Карлос Такам (36-5-1, 28 КО) збирається виграти бій проти українця Олександра Усика нокаутом.

Про це повідомляє Boxing247.com.

"Я збираюся битися з Усиком у вересні. Але, до сих пір не знаю, де відбудеться бій. Чи буде це в Меріленді або в Великобританії або десь ще. Не збираюся чекати і думаю, що у мене буде ще один поєдинок перед боєм з Усиком у вересні.

Готовий битися з будь-яким суперником. Мені все одно. Бажаю, щоб Усик видужав, тому що чекаю цього матчу і знаю, що виграю. Я збираюся нокаутувати його", – розповів Такам.