Камерунський боксера Карлос Такам (36-5-1, 28 КО) збирається виграти бій проти українця Олександра Усика нокаутом.
Про це повідомляє Boxing247.com.
"Я збираюся битися з Усиком у вересні. Але, до сих пір не знаю, де відбудеться бій. Чи буде це в Меріленді або в Великобританії або десь ще. Не збираюся чекати і думаю, що у мене буде ще один поєдинок перед боєм з Усиком у вересні.
Готовий битися з будь-яким суперником. Мені все одно. Бажаю, щоб Усик видужав, тому що чекаю цього матчу і знаю, що виграю. Я збираюся нокаутувати його", – розповів Такам.
Раніше повідомлялося, що дебют Усика може відкластися.
Нагадаємо, що бій Усик – Такам повинен був відбутися 25 травня, але українець отримав травму.
Джерело - sportarena.com.