Сьогодні, 23 червня, в Преторії, ПАР, пройде вечір боксу за участю трьох українських боксерів. У другому головному бою вечора в ринг вийде чемпіон WBF International і German International Владислав Сіренко (11-0, 10 КО), який в 10 раундовому поєдинку битиметься з досвідченим росіянином Денисом Бахтовим (39-15, 26 КО).

Крім Сіренко свої бої в шоу проведуть Тарас Неудачин (2-0, 1 КО) і дебютант профі-боксу Ігор Шевадзуцький.

Дивитися вечір боксу в прямому ефірі можна буде на нашому сайті, в плеєрі в цій новині. Початок — орієнтовно о 18:00.

Раніше повідомлялося, що Сіренко здолав Робутті брутальним накаутом.

Джерело - Чемпіон.