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Сіренко та Бахтов пройшли процедуру зважування

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Українець проведе поєдинок з росіянином Денисом Бахтовим
Сіренко та Бахтов пройшли процедуру зважування

Чемпіон WBF International і Інтернаціональний чемпіон Німеччини Владислав Сіренко (11-0, 10 КО) і його суперник по бою в Преторії, ПАР, Денис Бахтов (39-15, 26 КО) пройшли процедуру зважування напередодні поєдинку.

Обидва спортсмени вписалися в вагу, але Сіренко переважив суперника на 1 кілограм. Ваги під Владиславом показали 111 кг, його суперник заважив на 110.

Нагадаємо, поєдинок відбудеться, сьогодні 23 червня, в Преторії (Південна Африка) і пройде в 8-раундовому форматі.

Раніше повідомлялося, що  Сіренко здолав Робутті брутальним накаутом.

Джерело - Чемпіон.

#Сіренко, #Бахтов, #зважування
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