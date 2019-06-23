Сіренко та Бахтов пройшли процедуру зважування

Українець проведе поєдинок з росіянином Денисом Бахтовим

Чемпіон WBF International і Інтернаціональний чемпіон Німеччини Владислав Сіренко (11-0, 10 КО) і його суперник по бою в Преторії, ПАР, Денис Бахтов (39-15, 26 КО) пройшли процедуру зважування напередодні поєдинку.

Обидва спортсмени вписалися в вагу, але Сіренко переважив суперника на 1 кілограм. Ваги під Владиславом показали 111 кг, його суперник заважив на 110.

Нагадаємо, поєдинок відбудеться, сьогодні 23 червня, в Преторії (Південна Африка) і пройде в 8-раундовому форматі.

Раніше повідомлялося, що Сіренко здолав Робутті брутальним накаутом.

Джерело - Чемпіон.