Усик - обов'язковий претендент на чотири пояси в суперважкій вазі

Український боксер став обов'язковим претендентом для переможця реваншу Руїс - Джошуа

Всесвітня боксерська організація призначила Олександра Усика (16-0, 12 КО) обов'язковим претендентом на пояс WBO в суперважкій вазі для переможця реваншу Руїс - Джошуа.

Про це повідомляє BoxingScene.

Зараз титул належить Енді Руїсу, який відібрав його і ще три пояси (IBF, WBA, IBO) в Ентоні Джошуа, якого переміг нокаутом.

Відзначимо, що рішення WBO не всіма сприймалося позитивно, оскільки боксером з найвищим рейтингом є Ділліан Вайт і саме його прихильники вимагали відкласти рішення до 22 липня, коли він проведе свій бій з Оскаром Рівасом.

Однак, в організації вирішили, що статут Усика як супер чемпіона у важкій вазі дає йому право "переступити" через Вайта.

Нагадаємо, що дебют Усика в супертяжах був відкладений через його травму і планується у вересні в США в бою проти Карлоса Такама.

Також, реванш Руїса і Джошуа повинен відбутися в кінці нинішнього року.

Джерело - BoxingScene.