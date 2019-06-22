Чемпіон світу за версією IBF в легкому дивізіоні Річард Коммі (28-2, 25 КО) прагне зустрітися на ринзі з українцем Василем Ломаченком (13-1, 10 KO).

Про це повідомляє 24boxing.com.ua.

"Так, я хотів би битися з Ломаченком, і якщо мені доведеться пройти через Теофімо Лопеса, щоб отримати таку можливість, нехай буде так. Неважливо, хто знаходиться навпроти мене, я знаю, що я найкращий легкоатлет у світі, і я збираюся продемонструвати це в бою проти Бельтрана", - заявив Коммі.