Редкач: Александер казав, що я йому не суперник

Мотивація перед боєм проти Девона Александера (27-6-1, 14 КО) була високою.

Про це розповів, український напівсередньоваговик Іван Редкач (23-4-1, 18 КО) в ефірі студії XSPORT.

"Я побоювався тільки того, що, коли комісія прийшла і назвала нашу вагу, а у нього - 78 кг (посміхається). Це був мій перший бій в напівсередній вазі - до 66 кг. Круте випробування побитися з цим бійцем.

Я сказав йому на передачі Face to Face, що його чекає нелегка прогулянка в рингу і, що я поквитаюся за Андрія Котельника. Він посміхнувся, сказав, що це його дивізіон, він прийшов його розчистити і я йому не суперник.

Я погано пам'ятаю бій Александер - Котельник, але знаю, що Андрюша виграв цей бій, але судді просто віддали його перспективному і молодому бійцю. Він був уже титулований в Америці, просто йому не вистачало чемпіонського пояса. Ось йому і зробили титул, забрали у Андрія. Для мене це був стимул вийти, показати красивий бокс і помститися за Котельника.

За бою я вигравав, але за записками показували, що у нас був рівний бій - два на два. Мені тренери так і сказали, що за очками поєдинок не віддадуть, потрібен тільки нокаут. Ми з першого дня в залі працювали над цими веселощами", - сказав боксер.