Спенс та Портер проведуть об'єднаний поєдинок

Офіційної інформації про бій поки немає

Чемпіон світу в напівважкій вазі за версією IBF Еррол Спенс (25-0, 21 КО) і володар поясу WBC Шон Портер (30-2-1, 17 КО) домовилися про об'єднувальний поєдинок.

Про це у своєму Twitter повідомляє інсайдер Майк Коппінжер.

*One step closer to winner of Thurman-Pacquiao vs. winner of Spence-Porter https://t.co/3nP8YLAnxC — Mike Coppinger (@MikeCoppinger) 18 июня 2019 г.

Бій відбудеться восени та пройде по системі pay-per-view. Однак офіційно про поєдинок поки не повідомляється.

Нагадаємо, Іван Редкач після перемоги над Девоном Александером кинув виклик Портеру.

Також, Шелестюк викликав Портера на поєдинок.

Джерело - Чемпіон.