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Спенс та Портер проведуть об'єднаний поєдинок

Сьогодні 09:39 404 0
Офіційної інформації про бій поки немає
Спенс та Портер проведуть об'єднаний поєдинок

Чемпіон світу в напівважкій вазі за версією IBF Еррол Спенс (25-0, 21 КО) і володар поясу WBC Шон Портер (30-2-1, 17 КО) домовилися про об'єднувальний поєдинок.

Про це у своєму Twitter повідомляє інсайдер Майк Коппінжер.

Бій відбудеться восени та пройде по системі pay-per-view. Однак офіційно про поєдинок поки не повідомляється.

Нагадаємо, Іван Редкач після перемоги над Девоном Александером кинув виклик Портеру.

Також, Шелестюк викликав Портера на поєдинок.

Джерело - Чемпіон.

#Спенс, #Портер, #об'єднаний поєдинок
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