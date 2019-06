Спенс та Портер проведуть об'єднаний поєдинок

Чемпіон світу в напівважкій вазі за версією IBF Еррол Спенс (25-0, 21 КО) і володар поясу WBC Шон Портер (30-2-1, 17 КО) домовилися про об'єднувальний поєдинок.

Про це у своєму Twitter повідомляє інсайдер Майк Коппінжер.

*One step closer to winner of Thurman-Pacquiao vs. winner of Spence-Porter https://t.co/3nP8YLAnxC