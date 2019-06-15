Гвоздик знявся в рекламі магазину Stefano Ricci

Чемпіон світу за версією WBC в напівважкій вазі Олександр Гвоздик (17-0, 14 КО) знявся в рекламі магазину відомого італійського дизайнера Стефано Річчі.
На відео український чемпіон відвідує бутік чоловічого одягу, де йому швидко підбирають стильний діловий костюм.
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A special guest at the SR Kiev Boutique: the boxer champion @alex_gvozdyk experiences the very best of Italian Luxury Lifestyle by @stefanoricciofficial . @daria.sophia_ @netsymbol @fedorovaolga1 @anastasiyataran @vadym_v.v @lllarion @p.saharevsky @wbcboxing #sr #srluxury #menswithclass #luxurylifestyle #SRworld #stefanoricci #fashionformen #menswear #menwithstyle #sartorial #luxurymenclothing #luxurymenaccessories #style #exclusive #italianstyle #madeinitaly #fashion
Гвоздик в листопаді може провести об'єднавчий бій з росіянином Артуром Бетербієвим (13-0, 13 КО), який володіє поясом за версією IBF.
Можливо, наступним суперником українця стане інший росіянин, Сергій Ковальов, чемпіон світу в напівважкій вазі за версією WBO. Але йому ще належить провести обов'язковий захист поясу проти британця Ентоні Ярду.
Нагадаємо, останній бій Гвоздик провів в кінці березня проти француза Дуду Нгомбу. Українець переміг в результаті технічного нокауту через травму опонента в п'ятому раунді.
Джерело - Чемпіон.