Гвоздик знявся в рекламі магазину Stefano Ricci

Боксеру підібрали стильний костюм

Чемпіон світу за версією WBC в напівважкій вазі Олександр Гвоздик (17-0, 14 КО) знявся в рекламі магазину відомого італійського дизайнера Стефано Річчі.

На відео український чемпіон відвідує бутік чоловічого одягу, де йому швидко підбирають стильний діловий костюм.

Гвоздик в листопаді може провести об'єднавчий бій з росіянином Артуром Бетербієвим (13-0, 13 КО), який володіє поясом за версією IBF.

Можливо, наступним суперником українця стане інший росіянин, Сергій Ковальов, чемпіон світу в напівважкій вазі за версією WBO. Але йому ще належить провести обов'язковий захист поясу проти британця Ентоні Ярду.

Нагадаємо, останній бій Гвоздик провів в кінці березня проти француза Дуду Нгомбу. Українець переміг в результаті технічного нокауту через травму опонента в п'ятому раунді.

Джерело - Чемпіон.