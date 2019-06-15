Сьогодні, 15 червня, Arena Riga в столиці Латвії прийме півфінал Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS) в першій важкій вазі. В одному з поєдинків зустрінеться латвієць Майріс Брієдіс (25-0-1, 18 КО) проти поляка Кшиштофа Гловацького (31-0-1, 19 КО).
Дивитися поєдинок в прямому ефірі можна буде на Чемпіоні. Початок орієнтовно о 23:00.
Плеєр з трансляцією з'явиться ближче до початку поєдинку
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Раніше повідомлялося, що Кличко і Гвоздик відвідали вечір боксу в Києві.
Джерело - Чемпіон.