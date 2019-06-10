Ломаченко може зустрітися з Лопесом уже наступного року

Якщо у нього буде хоч один чемпіонський пояс

Американський боксер Теофімо Лопес (13-0, 11 КО), який давно хоче поєдинку з чемпіоном WBA і WBO Василем Ломаченком (13-1, 10 КО), може все ж отримати довгоочікувану можливість.

Про це сказав промоутер Боб Арум.

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Лопес давно говорить про наміри битися з Василем Ломаченком, проте українець хоче організувати бій тільки в тому випадку, якщо у американця буде чемпіонський пояс.

Ломаченко володіє поясами WBA і WBO, а незабаром буде битися з Люком Кемпбеллом за титул WBC.

Промоутер Боб Арум сподівається, що до 2020 року у Лопеса буде пояс IBF, і тоді можна буде організувати поєдинок.

"Лопеса чекає бій проти японця Накатані, і в разі перемоги йому належить поєдинок з переможцем бою і володарем титулу IBF Коммі - Бельтран. Ломаченко б'ється з Кемпбеллом за WBC, і будемо сподіватися, що в 2020 році Василь битиметься з Лопесом, а на кону будуть 4 пояса", - зазначив Арум.

Джерело - sport.ua.