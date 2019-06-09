Головкін — Роллс: повне відео бою

Казахстанський боксер завершив бій нокаутом

Казахстанський боксер Геннадій Головкін (38-1-1, 34 КО) нокаутував канадця Стіва Роллса (19-0, 10 КО) в четвертому раунді поєдинку на арені Madison Square Garden в Нью-Йорку.

Головкін добре потрапив збоку зверху, а потім продовжив комбінацією, завершивши її нокаутом лівої в щелепу. Роллс впав, і продовжити поєдинок більше не зміг.

До вашої уваги повне відео бою Головкін — Роллс.

Нагадаємо, Усик випередив Головкіна у рейтингу The Ring, Ломаченко тримає пальму першості.

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Джерело - Чемпіон.